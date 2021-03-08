08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Son dakika haberine göre; 'daki 'nde çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir binasında çıkan yangın söndürülürken, hastalar başka binaya nakledildi.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da bulunan hastanenin bir binasında elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastalar başka bir binaya nakledildi.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA