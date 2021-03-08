Alkışlar beyaz melekler için!



Merve Altınkaya: Tulumlara, koruyucu kıyafetlere inat, iyi günlerin geleceği umuduyla makyajımı yaptım. Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz.

Arin Kendirli: Biz kadınlar olarak bu karanlık günlerde bulunduğumuz alanı güzelleştirmeye çalıştık. Tulumlarım içine çiçekler, kalpler çizdik. Tüm zorluklara rağmen kadın sağlık çalışanları olarak güçlü kaldık. Hastalarımıza umut olduk.

Hanife Damla Karabulut: Kadınların bütünleştirici bir ruhu var. Burada insan hayatına dokunuyoruz. Kadınların fiziksel ve psikolojik olarak daha az şiddet gördüğü bir yıl olsun.