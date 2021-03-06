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Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'in ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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