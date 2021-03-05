05 Mart 2021, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar' dan Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı , 'in ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 11 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar' dan Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'ın başsağlığı mesajı, bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Bakan Akar, şehit Korgeneral Osman Erbaş için, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Mart 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.



Bakan Akar, 10 şehit için ise, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 4 Mart 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

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