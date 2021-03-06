Bitlis şehidi astsubay Mehmet Demir! Geriye vatana emanet 3 evlat kaldı
Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu. O askerlerden biri de astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Demir'di. 49 yaşındaki şehit astsubay demir, 3 çocuk babasıydı.
Korkusuzdu, mertti ve vatanı için gözünü bile kırpmadan canını verirdi. 49 yaşındaydı astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Demir. Annesinin babasının eşinin gururuydu. Mutlu bir yuvası o yuvanın neşesi olan 3 evladı vardı. Vatan, millet aşkıyla gece-gündüz demeden durdurak bilmeden çalışıyordu.
Saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Cougar tipi helikopter ile irtibat yaklaşık yarım saat sonra kesildi. Bölgede hemen arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İnsansız hava aracı bir uçak ve bir helikopter ile yapılan aramada helikopterin, Çekmece Köyü kırsalındaki nemrut dağı eteklerinde kırıma uğradığı tespit edildi. Şehadet haberi, ailesinin yüreğini dağladı. Kahramanmaraş'ın Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir acı haberle yıkıldı.
Demir ailesini askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit ateşinin düştüğü baba evi ve tüm sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haber tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.
Evlatların boynu bükük kaldı. Eşlerin ve anaların gözleri yaşlı. Önlerinde daha uzun bir ömür vardı. Çocuklarını büyütecek ailelerine bakacak nerede olurlarsa olsunlar vatanlarını korumak için korkusuzca göğüslerini siper edeceklerdi.
Onlar cesurdu, mertti, yiğitti... Şehadet şerbetini o da içmişti artık. Rabbinin müjdesine nail oldu. Astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Demir, vatan diyerek vatanı bize emanet ederek gitti.