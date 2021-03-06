Bitlis şehidi astsubay Mehmet Demir! Geriye vatana emanet 3 evlat kaldı

Korkusuzdu, mertti ve vatanı için gözünü bile kırpmadan canını verirdi. 49 yaşındaydı astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Demir. Annesinin babasının eşinin gururuydu. Mutlu bir yuvası o yuvanın neşesi olan 3 evladı vardı. Vatan, millet aşkıyla gece-gündüz demeden durdurak bilmeden çalışıyordu.