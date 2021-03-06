VAKALAR 2'YE KATLANDI

Samsun'da vakalar 2 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat'ta 2 bin 752'e, 20-26 Şubat'ta 3 bin 555'e, son olarak da 4 bin 724'e yükseldiği tespit edildi.