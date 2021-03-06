Bitlis şehitlerine veda! Gözyaşları sel oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 11 askerin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu. 5 şehit dün Ankara'da devlet töreniyle toprağa verildi. 6 şehit ise bugün Kahramanmaraş, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Amasya ve Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehidin cenazesi, dayısı emekli müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede şehit Demirin 15 aylık oğlu Metehan, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigülün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyudu.