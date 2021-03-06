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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Bitlis şehitlerine veda! Gözyaşları sel oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 11 askerin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu. 5 şehit dün Ankara'da devlet töreniyle toprağa verildi. 6 şehit ise bugün Kahramanmaraş, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Amasya ve Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehidin cenazesi, dayısı emekli müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede şehit Demirin 15 aylık oğlu Metehan, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigülün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyudu.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 13:21
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.
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Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.
Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker yazıcı,
AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, BBP Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri katıldı.