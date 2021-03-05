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Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

'ten gelen acı haber tüm 'yi yasa boğdu. Helikopter kazası sonucu 11 askerimiz hayatını kaybederken, 2 askerimiz ise yaralandı. Acı haber sonrasında ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımdan bulundu. İşte ünlülerden Bitlis paylaşımı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerimizin hayatını kaybetti, 2 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

Bu acı haber, tüm vatandaşları yasa boğdu. Ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlar...

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

ACUN ILICALI
"Bitlis'te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

SEDA SAYAN
"Başımız sağolsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

HADİSE
"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

HAKAN HATİPOĞLU
"Dokuz şehidimiz var. Çük üzücü çok... Başımız sağolsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

ANIL TETİK
"Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

IŞIN KARACA
"Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

MUAZZEZ ERSOY
"Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

ÇAĞATAY ULUSOY
"Bitlis'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ,kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

MUSTAFA CECELİ
Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

ALİŞAN
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

DERYA ULUĞ
"Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

FUNDA ARAR
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yine yüreğimiz yandı."

Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları

PINAR ALTUĞ
"Başımız sağolsun."

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