Helikopter kazası yürekleri dağladı! Ünlülerden Bitlis şehitleri paylaşımları
Bitlis'ten gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter kazası sonucu 11 askerimiz hayatını kaybederken, 2 askerimiz ise yaralandı. Acı haber sonrasında ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımdan bulundu. İşte ünlülerden Bitlis paylaşımı...
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 11 askerimizin hayatını kaybetti, 2 askerimizin de yaralandığını açıkladı.
Bu acı haber, tüm vatandaşları yasa boğdu. Ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlar...
ACUN ILICALI
"Bitlis'te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
SEDA SAYAN
"Başımız sağolsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin."
HADİSE
"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."
HAKAN HATİPOĞLU
"Dokuz şehidimiz var. Çük üzücü çok... Başımız sağolsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim."
ANIL TETİK
"Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın."
IŞIN KARACA
"Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum."
MUAZZEZ ERSOY
"Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm."
ÇAĞATAY ULUSOY
"Bitlis'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ,kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
MUSTAFA CECELİ
Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun."
ALİŞAN
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."
DERYA ULUĞ
"Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar."
FUNDA ARAR
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yine yüreğimiz yandı."
PINAR ALTUĞ
"Başımız sağolsun."