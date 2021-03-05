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Son dakika: Bitlis Tatvan'daki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu! A Haber kaza bölgesinde

A Haber
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Giriş: 05.03.2021 09:11
Güncelleme:05.03.2021 09:19
Son dakika haberi... Türkiye dün Tatvan'dan gelen acı haberle sarsıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden son durumu aktardı.

Türkiye dün Tatvan'dan gelen acı haberle sarsıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. A Haber ekipleri olay yerinden son durumu aktardı.

A HABER KAZA BÖLGESİNDE

Geçgel, çalışmaların gece boyunca sürdüğünü belirtti. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor. Kaza kırım ekibinin bugün inceleme yapması bekleniyor. İncelemenin ardından da enkazın kaldırılma çalışmaları başlatılacak.

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