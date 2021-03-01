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İBB'den skandal! Gece yarısı dikey bahçelerin sökümüne yeniden başlandı

’li ’nin, ana arterlerde bulunan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başladığı ortaya çıktı. Skandal duruma tepki gösteren AK Parti İl Başkanı “Çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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belediyelerinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li yönetiminde olan 'nin ana arterlerde bulunan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başladığı ortaya çıktı.

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Duruma sosyal medyadan tepkisini dile getiren AK Parti İl Başkanı ; "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbulumuzu yeniden çiçek gibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırarak, yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlatmıştı.

"60 METREKARELİK DİKEY BAHÇE YILDA 40 TON HAVA KİRLETİCİSİNİ FİLTRELİYOR"

Çevre Mühendisi Prof. Dr. , dikey bahçelerin kaldırılmasını eleştirmişti.

Öztürk, dikey bahçelerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan bir metot olduğunu belirterek, "Bu gelecekte ülkelerin daha fazla yayınlaştıracağı ve uygulayacağı bir teknoloji. Türkiye de bu teknolojiye uzak kalmamalı. Yıkarak değil de yaparak, daha kaliteli hale getirerek, şebeke suyu yerine yağmur suyunu kullanarak ve sistemi iyileştirerek bu yapı daha iyi noktaya taşınabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Prof. Dr. Öztürk, dikey bahçe sistemlerinin sağladığı yararlara ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Bu yapılar havadaki kirleticileri filtre ediyor. Aynı zamanda karbondioksit dediğimiz salınımının azalmasına neden oluyor. Ayrıca, bulunduğu bölgenin iklimini pozitif etkiliyor. Mesela, 60 metrekarelik bir alandaki dikey bahçe uygulaması, bulunduğu ortamda yılda 40 ton hava kirleticisini filtre ediyor. Egzozlardan çıkan ağır metalleri önemli oranda filtre ediyor. Yani 60 metrekare bir alanda 15 kilogram ağır metali filtre edebiliyor. Ağır metaller de solunum yoluyla ciğerlere kadar ulaştığında kanser etkisi yapıyor. Öte yandan, 1 metrekare alanda 2,3 kilogram karbondioksiti yutuyor, yani emiyor. Yerine de yine 1 metrekarede 1,7 kilogram oksijen yani taze hava salımlıyor. Böylece bulunduğu yerde denge sağlanıyor."

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)

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