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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan veli ve öğrencilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecindeki çabaları nedeniyle ailelere ve öğrencilere etti. İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı...

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan veli ve öğrencilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki çabaları sebebiyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaktan eğitim sürecinde yanımızda olan tüm velilerimize, yarın okullarımızda çocuklarımızı karşılayacak olan tüm öğretmenlerimize, heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza gayretleri, sabırları ve anlayışları için çok teşekkür ediyorum."

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