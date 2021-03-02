Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan veli ve öğrencilere teşekkür
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzaktan eğitim sürecindeki çabaları nedeniyle ailelere ve öğrencilere teşekkür etti. İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecindeki çabaları sebebiyle öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitim sürecinde yanımızda olan tüm velilerimize, yarın okullarımızda çocuklarımızı karşılayacak olan tüm öğretmenlerimize, heyecanlarını yürekten duyduğumuz çocuklarımıza gayretleri, sabırları ve anlayışları için çok teşekkür ediyorum."