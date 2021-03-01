CHP'li Gaziemir Belediyesi karıştı! ''Beni Hitler'e benzeten adam hainin tekidir''

Levent Çağlarsu, Halil Arda'nın, mecliste söz vermemesini diktatörlükle bağdaştırarak, "Geçtiğimiz mecliste burada yaşanan olaylar 100 yıllık tarihi olan belediyemiz açısından yüzkarası olarak meclis tutanaklarına geçmiştir. Halkın temsilcisi olan bir belediye meclis üyesine söz vermemek, meclis iradesine saygı duymamak sayacağım zaman ve yönetim biçimlerinde olur ancak. Uzun yıllardır unuttuğumuz bir meclis yönetim biçimini biz burada yaşadık. Biz bunları nereden hatırlıyoru? 1922-43 yılları arasında İtalya'da yaşanan Musollini döneminden, İspanyadaki Franko döneminden, 1933-1945 yıllarında Almanya'daki Hitler döneminden hatırlıyoruz bunları. Meclis üyelerine suçlamalar getirmek yaşanırsa ancak az önce söylediğim faşist diktatörlükte olur" demişti.

"CHP'YE BUGÜNE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK İHANETTİR"

Levent Çağlarsu, şunları söylemişti:

"Ben buradan tüm meclis üyelerinden ve Gaziemir Meclisinden üyesi olmaktan gurur duyduğum partimden çok özrü diliyorum. Meclis iradesine saygı duymamak ve söz bereket asla ve asla sosyal demokrasiyle bağdaşmaz. 'Şahsım, ben, devlet' anlayışının 'Şahsım, ben, belediye' anlayışına dönüşmüş halidir. Meclis iradesine saygısızlık halidir. Geçtiğimiz yıl yapılan denetim komisyonu seçimlerinde toplantıya katılan CHP'li üye sayısı 15. Kullanılan oyların toplamı 25. Neredeyse tüm adaylar tam oy almış. Geçtiğimiz gün yapılan Denetim Komisyonu seçiminde CHP'den 20, AKP'den 3 eksik ile 6, MHP'den 2 meclis üyesi kapalı zarf ile oy kullandı. Ben CHP'l, 18 meclis üyesi arkadaşımın kullandığı oy ile komisyona seçildim. Bana bunu ispat etmelisiniz. Aksi takdirde basındaki tüm açıklamalarınız sizin yalanlarınız olarak kayda geçecektir. Günlerdir kamuoyunda hem partimizi hem ilçemizi hem de belediyemizi tartışıyoruz. İlk mecliste belirlenen denetim komisyonu seçimi hakkında yalan haberler yaptıranlar yalancının en önde gidenleridir. Olmayan grup toplantısını yapılmış gibi göstermek, 'Toplantı salonunun önünde AKP'lilerle beklediler, AKP'lilerle iş birliği yaptılar' demek toplantıya katılmayan başta ben olmak üzere sözlü bildirdik demek çok büyük yalandır. Hele hele komisyona seçilen 4 CHP'li meclis üyemizin 'AKP ve MHP ile iş birliği yaptı' demek ve basına açıklamak tam bir aymazlıktır, yalandır, iftiradır. Bunu açıklamak CHP'ye bugüne kadar yapılan en büyük ihanettir."

"BENİ HITLER'E BENZETEN ADAM HAİNİN TEKİDİR"

Halil Arda da; Çağlarsu'ya, "Şaşırdık mı, şaşırmadık. Kendisine çok yakışan bir konuşma yaptı. Beni Hitlere benzeten adam da hainin tekidir. Haindir" iddiasında bulunmuştu.