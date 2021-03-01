01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Gaziemir Belediyesi karıştı! ''Beni Hitler'e benzeten adam hainin tekidir''

CHP'li Gaziemir Belediyesi karıştı! ''Beni Hitler'e benzeten adam hainin tekidir''

Gaziemir Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci bileşiminde Gaziemir Meclis Üyesi , Halil Arda’nın kendisine söz hakkı vermemesini diktatörlükle bağdaştırmıştı. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda o sözlere çok sert çıktı. Halil Arda, ''Beni Hitler'e benzeten adam hainin tekidir'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.03.2021
ABONE OL
CHP'li Gaziemir Belediyesi karıştı! ''Beni Hitler'e benzeten adam hainin tekidir''

Levent Çağlarsu, Halil Arda'nın, mecliste söz vermemesini diktatörlükle bağdaştırarak, "Geçtiğimiz mecliste burada yaşanan olaylar 100 yıllık tarihi olan belediyemiz açısından yüzkarası olarak meclis tutanaklarına geçmiştir. Halkın temsilcisi olan bir belediye meclis üyesine söz vermemek, meclis iradesine saygı duymamak sayacağım zaman ve yönetim biçimlerinde olur ancak. Uzun yıllardır unuttuğumuz bir meclis yönetim biçimini biz burada yaşadık. Biz bunları nereden hatırlıyoru? 1922-43 yılları arasında İtalya'da yaşanan Musollini döneminden, İspanyadaki Franko döneminden, 1933-1945 yıllarında Almanya'daki Hitler döneminden hatırlıyoruz bunları. Meclis üyelerine suçlamalar getirmek yaşanırsa ancak az önce söylediğim faşist diktatörlükte olur" demişti.

CHPli Gaziemir Belediyesi karıştı! CHP'Lİ GAZİEMİR BELEDİYESİ KARIŞTI!

"CHP'YE BUGÜNE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK İHANETTİR"

Levent Çağlarsu, şunları söylemişti:

"Ben buradan tüm meclis üyelerinden ve Gaziemir Meclisinden üyesi olmaktan gurur duyduğum partimden çok özrü diliyorum. Meclis iradesine saygı duymamak ve söz bereket asla ve asla sosyal demokrasiyle bağdaşmaz. 'Şahsım, ben, devlet' anlayışının 'Şahsım, ben, belediye' anlayışına dönüşmüş halidir. Meclis iradesine saygısızlık halidir. Geçtiğimiz yıl yapılan denetim komisyonu seçimlerinde toplantıya katılan CHP'li üye sayısı 15. Kullanılan oyların toplamı 25. Neredeyse tüm adaylar tam oy almış. Geçtiğimiz gün yapılan Denetim Komisyonu seçiminde CHP'den 20, AKP'den 3 eksik ile 6, MHP'den 2 meclis üyesi kapalı zarf ile oy kullandı. Ben CHP'l, 18 meclis üyesi arkadaşımın kullandığı oy ile komisyona seçildim. Bana bunu ispat etmelisiniz. Aksi takdirde basındaki tüm açıklamalarınız sizin yalanlarınız olarak kayda geçecektir. Günlerdir kamuoyunda hem partimizi hem ilçemizi hem de belediyemizi tartışıyoruz. İlk mecliste belirlenen denetim komisyonu seçimi hakkında yalan haberler yaptıranlar yalancının en önde gidenleridir. Olmayan grup toplantısını yapılmış gibi göstermek, 'Toplantı salonunun önünde AKP'lilerle beklediler, AKP'lilerle iş birliği yaptılar' demek toplantıya katılmayan başta ben olmak üzere sözlü bildirdik demek çok büyük yalandır. Hele hele komisyona seçilen 4 CHP'li meclis üyemizin 'AKP ve MHP ile iş birliği yaptı' demek ve basına açıklamak tam bir aymazlıktır, yalandır, iftiradır. Bunu açıklamak CHP'ye bugüne kadar yapılan en büyük ihanettir."

CHPli Gaziemir Belediyesi meclisinde tansiyon yükseldi! Hitler tartışması CHP'Lİ GAZİEMİR BELEDİYESİ MECLİSİNDE TANSİYON YÜKSELDİ! HİTLER TARTIŞMASI

"BENİ HITLER'E BENZETEN ADAM HAİNİN TEKİDİR"

Halil Arda da; Çağlarsu'ya, "Şaşırdık mı, şaşırmadık. Kendisine çok yakışan bir konuşma yaptı. Beni Hitlere benzeten adam da hainin tekidir. Haindir" iddiasında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA