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Yine CHP yine skandal! Tacizci yerine bakın kim ihraç edildi

Son dakika haberine göre; 'de skandallar bitmek bilmiyor. 'da evi terk eden eşinin CHP İlçe Başkanıyla ilişki yaşadığını açıklayan mahalle delegesi Zafer Güler, "partiyi kamuoyunda tartışmaya açtı" gerekçesiyle ihraç edildi. Güler'in şikayetçi olduğu İlçe Başkanı ise başka kadınları da taciz etmesinin ortaya çıkmasıyla istifa etmişti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Yine CHP yine skandal! Tacizci yerine bakın kim ihraç edildi

'de yaşayan delegesi Zafer Güler, geçen yıl Ağustos'ta evi terk eden eşinin Osmangazi İlçe Başkanı ile ile yasak aşk yaşadığını öğrenince, durumu il başkanına, sonuç alamayınca da genel merkeze bildirdi. Bir şey yapılmadığını görünce de eşine boşanma davası açıp, yaşadıklarını sosyal medyan paylaştı.

CHP'de yaşanan yasak aşk skandalı ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili çarpıcı son dakika bilgileri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar;

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİP İHRAÇ ETTİLER!

Bunun üzerine İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Güler, ihraç edildi. Güler'in itirazını görüşen, 15 kişilik CHP Yüksek Disiplin Kurulu da "Partiyi kamuoyu önünde tartışmaya açması ve partide aldığı görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum içinde" olduğu gerekçesiyle, başkan ve sekreter 'nın karşı oyuna rağmen, oy çokluğuyla ihraç etti.

BAŞKA KADINLARI DA TACİZ ETTİ

CHP'de yaşanan tacizleri gündeme getirdiği için ihraç edilen Zefar Güler'in şikayet ettiği Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın ise partili bir genç kızı "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" diye attığı mesajla taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

Akyolcular, bu olayın ardından da ilçe yöneticisi olan genç bir kadına fiziki tacizde bulunmuş ve 'ya giden bir heyet, 'na durumu anlatmıştı. Tacizi gündeme getiren delege partiden ihraç edilirken, tacizle suçlanan eden İlçe Başkanı hakkında, yakın arkadaşlarından kurulan tacizi araştırma komisyonu suç unsuru bulamamıştı.

SABAH, skandalı ortaya çıkarınca da Akyolcular ilçe başkanlığından istifa ettirilmişti.

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