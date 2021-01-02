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CHP’de yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'na iftira attı

her yeni güne ’de yaşanan taciz tecavüz ya da bir yolsuzluk vakası ile gözlerini açarken partisinde yaşanan skandallara sessiz kalan CHP Genel Başkanı , 'na "Ahlaksız" diyerek büyük bir iftiraya imza attı.

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Genel Başkanı , skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, 'Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim.

Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor." dedi.



Başkan CHP'deki skandallara ilişkin "CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’de yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'na iftira attı CHP’DE YAŞANAN TACİZ VE TECAVÜZLERE SESSİZ KALAN KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHUR İTTİFAKI'NA İFTİRA ATTI
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