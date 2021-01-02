CHP’de yaşanan taciz ve tecavüzlere sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'na iftira attı
Türkiye her yeni güne CHP’de yaşanan taciz tecavüz ya da bir yolsuzluk vakası ile gözlerini açarken partisinde yaşanan skandallara sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na "Ahlaksız" diyerek büyük bir iftiraya imza attı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Halk TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Kılıçdaroğlu, 'Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim.
Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki skandallara ilişkin "CHP'de tecavüzcülere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.
Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.