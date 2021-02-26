Son dakika: İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberleri... Esenyurt ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Esenyurt ve Küçükçekmece'de önceden belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.