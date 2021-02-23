Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Vaka sayılarını düşüremezse bu iller gevşeme için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Hatta yeni önlemler de gündeme gelebilecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak, değişimler, bir haftalık ya da 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak.