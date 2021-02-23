23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 1 Mart'ta başlaması planlanan kademeli normalleşme kriterlerine şimdilik sadece 4 il uyuyor. 100 binde 100 vaka sayısını geçen 12 il ise gevşeme için biraz daha bekleyecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Koronavirüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren yeni döneme geçiliyor.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

100 binde 10'un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100'ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı 7 günlük vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" kategorisinde şimdilik 4 il bulunuyor.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Bunlar 100 binde 3,21 ile Hakkari, 3,91 ile Şırnak, 8,51 ile Muş ve 8,71 ile Batman.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi durumunda kademeli gevşemede bu iller öne çıkacak.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

EN RİSKLİ 12

Dün itibarıyla vaka oranı 100'ün üzerinde olan 12 il ise "çok yüksek riskli" kategorisinde.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Bu iller sırasıyla şu şekilde; Ordu 228,40; Giresun 217,51; Samsun 202,94; Trabzon 207,54; Rize 200,08; Tokat 149,20; Osmaniye 134,90; Adıyaman 120,64; Aksaray 108,27; Karaman 105,92; Sakarya 103, 01; Konya 101,95.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Vaka sayılarını düşüremezse bu iller gevşeme için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Hatta yeni önlemler de gündeme gelebilecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak, değişimler, bir haftalık ya da 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak.

Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il!

Yeni sürecin haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA