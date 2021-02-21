Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanı Suudi Arabistan ile anlaşma yaptı

Yunan medyası, Dendias'ın kısa süre içinde Riyad'a uçacağını ve söz konusu anlaşmaya imza koyulacağını yazdı. Haberlere göre, Patriot transferi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Atina ziyaretinde gündeme geldi.

Pandemi yüzünden taraflar adım atamadı ancak 11 Şubat'taki Philia Forum'da (Dostluk Forumu) Atina'ya bir kez daha gelen Suudi Bakan Ferhan mevkidaşı Dendias'la füzeleri bir kez daha masaya yatırdı. 150 kilometre menzili bulunan ABD üretimi Patriot bataryaları için 40 Yunan yetkili Suudi Arabistan'a gidecek. Riyad yönetiminin füzelerin kaç paraya satılacağını açıklaması beklenmiyor.