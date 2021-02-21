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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanı Suudi Arabistan ile anlaşma yaptı

Yunanistan provokasyonlarına devam ederken, Türkiye düşmanlı ülkelerle de yeni anlaşmalar yapıyor. ABD, Fransa ve İsrail ile askeri alanda imzalar atan Yunanistan, Suudi Arabistan ile de Patriot bataryası anlaşması yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanı Suudi Arabistan ile anlaşma yaptı

'de jeopolitik fay hatlarının kırılmasıyla çaresiz kalan Yunanistan, bir yandan Türkiye ile ortak NATO tatbikatına katılırken diğer yandan müttefikleri ABD ve Suudi Arabistan'la yeni adımlar atıyor.

İtalya açıklarında yarın başlayacak NATO tatbikatı Dynamic Manta-2021'de Türkiye, Yunanistan, ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Türk ordusu gövde gösterisine bir fırkateyn, bir denizaltıyla katılıyor.

Yunan medyası, 2020 yazında Doğu Akdeniz'de patlak veren krizden bu yana ilk kez iki ülkenin denizaltılarının Akdeniz'de birlikte hareket edeceğini ve Yunan ordusunun dört denizaltıyla tatbikatta yer alacağını yazdı.

New Post yayın organı, geçtiğimiz yaz Türkiye tarafından görüntüleri paylaşılan Yunan denizaltılarının tatbikata katılması için provokatif bir ifade kullandı:

"Türkler Ege ve Doğu Akdeniz'deki kabuslarını Sicilya'da yakından görme fırsatına sahip olacak."

PENTAGON'DAN ATİNA'YA TEKLİF

Yunanistan ayrıca Doğu Akdeniz'deki yakın müttefiki ABD ile tatbikatlarına devam ediyor. ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, USS Porter destroyerinin Yunan hava ve deniz unsurlarıyla birlikte bir tatbikat icra ettiğini açıkladı.

Yunan ordusunun bir fırkateyn, bir denizaltı ve dört F-16 savaş uçağıyla yer aldığı Girit Adası'nın güneyinde gerçekleşen tatbikatın fotoğrafları, hem Pentagon hem de Atina tarafından resmi internet sitelerinden paylaşıldı.

To Vima gazetesi, bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i askeri üniformalarla gösteren bir çizimin yer aldığı 'ABD ile üs, silah ve fon pazarlığı' başlığını taşıyan özel bir habere yer verdi.

To Vima'nın haberine göre, Washington Atina'dan 'Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması'nın bir yıl yerine beş yıl boyunca yenilenmesini istiyor. Bunun için de Yunanistan'ı Türkiye'nin jeopolitik ağırlığına denk olduğu yönünde ikna etmeye çabalıyor.

SUUDİ ARABİSTAN PATRIOT'LARLA DEVREDE

Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in de bulunduğu birçok ülkeyi geçen 11 Şubat'ta Atina'da bir araya getiren Yunanistan'ın Suudi Arabistan'la yaptığı füze pazarlığı da, yine Yunan medyasının gündeminde.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina ve Riyad yönetimlerinin Suudi Arabistan'ın elindeki Patriot füze savunma bataryalarının satın alınması için bir anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Yunan medyası, Dendias'ın kısa süre içinde Riyad'a uçacağını ve söz konusu anlaşmaya imza koyulacağını yazdı. Haberlere göre, Patriot transferi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Atina ziyaretinde gündeme geldi.

Pandemi yüzünden taraflar adım atamadı ancak 11 Şubat'taki Philia Forum'da (Dostluk Forumu) Atina'ya bir kez daha gelen Suudi Bakan Ferhan mevkidaşı Dendias'la füzeleri bir kez daha masaya yatırdı. 150 kilometre menzili bulunan ABD üretimi Patriot bataryaları için 40 Yunan yetkili Suudi Arabistan'a gidecek. Riyad yönetiminin füzelerin kaç paraya satılacağını açıklaması beklenmiyor.

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