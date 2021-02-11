Yunanistan Türk düşmanlarıyla yeni plan içinde! Fransa ve 4 Arap ülkesi Atina'da masaya oturacak
Türk düşmanlarına sığınan Yunanistan, bu kez de Mısır, BAE ve Suudi Arabistan ile temas kurdu. Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin gücü karşısında etkisiz kalan Miçotakis, Türk düşmanlarıyla anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Yunan yetkililer, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs ile bugün Atina'da toplantı gerçekleştirecek.
Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelen Yunanistan ve Türkiye arasında bir kez daha gerilim yükseldi, kozlar Kıbrıs için paylaşıldı. Atina'da bugün başlayacak zirveye katılan ülkelerin listesi şok etkisi yarattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında başka bir seçeneği kabul etmeyeceğini net şekilde ilan etti. KKTC'nin 2004'teki referanduma rağmen AB'ye alınmadığını hatırlatan Erdoğan, 'Yok böyle yağma' dedikten sonra şöyle devam etti:
"Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşebileceğimi açıkladım. Ben bu açıklamayı yapıyorum, bir de baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. İstişari toplantılar, eski adıyla istikşafi toplantılar başlasın dedik ve geçen hafta İstanbul Dolmabahçe'de başlatıldı. Şimdi ikincisi Atina'da yapılacaktı, Miçotakis şimdi meydan okudu. Sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin.
Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil. Eğer haddini bilmezsen o zaman masayı demek ki sen tekmeledin, masadan kaçtın. Biz masadan kaçmadık, biz masadaydık. Ve bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Hani bir yerlerden size yine destekler gelecek buna mı güveniyorsunuz? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz.
Buradan Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yola da böyle devam ederiz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın."
İLK HABER OLDU
Erdoğan'ın sözleri beklendiği gibi Yunanistan'da büyük yankı buldu, gazeteler ve televizyonlar ilk haber olarak verdi. Skai televizyonuna röportaj veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de Türkiye'den gelen açıklamalar soruldu.
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahsızlandırmayı müzakere etmeyeceğini belirten Miçotakis, "Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları umuyorum ki anlık bir çıkıştır. Geçmişte de böyle şeyler söylendi. Önemini küçümsemiyorum ama söylenenlerin üstünde o kadar durmayacağım" diye konuştu:
"BM kararları, Avrupa'nın görüşü ortada. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözümü sadece biz değil, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler hariç herkes söylüyor. AB'nin gözlemci olarak katılacağı Kıbrıs konferansı gerçekleştiğinde de çerçevesi bu olacaktır. Erdoğan, bir gün önce de Macron hakkında konuşurken çılgın Türklere değindi. Çılgınlıkla bir noktaya varamayız."
ATİNA'DA BULUŞUYORLAR
Öte yandan, Türkiye'ye karşı ABD ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyle ortak tatbikatlar yapan Yunanistan, müttefik olduğu Arap ülkeleriyle Atina'da yeni bir buluşma gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanlarının bugün Atina'da buluşuyor.
Dostluk Forumu (Philia Forum) adlı organizasyona katılan ülkelerin Akdeniz ve Körfez'de işbirliğine gittiğini belirten Yunan medyası, randevunun açılışının bizzat Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından yapılacağını yazıyor.
Buluşmayla ilk kez Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkeler açık açık Yunanistan'ın yanında saf tutarken, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa ise Atina yönetimine desteklerini bir kez daha gösteriyor. Yunan medyası, Körfez ülkelerinin ilk kez Avrupa Birliği üyeleriyle aynı formatta bir araya geldiğini yazıyor.
Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti.