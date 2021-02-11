Yunanistan Türk düşmanlarıyla yeni plan içinde! Fransa ve 4 Arap ülkesi Atina'da masaya oturacak

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahsızlandırmayı müzakere etmeyeceğini belirten Miçotakis, "Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları umuyorum ki anlık bir çıkıştır. Geçmişte de böyle şeyler söylendi. Önemini küçümsemiyorum ama söylenenlerin üstünde o kadar durmayacağım" diye konuştu:

"BM kararları, Avrupa'nın görüşü ortada. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözümü sadece biz değil, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler hariç herkes söylüyor. AB'nin gözlemci olarak katılacağı Kıbrıs konferansı gerçekleştiğinde de çerçevesi bu olacaktır. Erdoğan, bir gün önce de Macron hakkında konuşurken çılgın Türklere değindi. Çılgınlıkla bir noktaya varamayız."