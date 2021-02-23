Yunanistan onay verdi! ABD Türkiye sınırı yakınına konuşlanıyor

Tulça, "Bu konunun 3 boyutu var. Birinci boyutu Türk – Yunan askeri dengesi, Türk – Yunan askeri karşılaştırmaları. Bir diğeri yaklaşmakta olan yakınlaşmakta olan Yunanistan – ABD ilişkileri. Üçüncüsü de NATO nezdinde ABD'nin Karadeniz'e mümkün olduğu kadar nüfuz etme gayretleri. Bulgaristan Romanya tabii daha uygun gözükse de iki NATO ülkesi olsalar da liman avantajı açısından Kuzey Ege Dedeağaç limanına Yunanistan'dan başlayacak bir askeri yüklemenin başlangıcı olduğu anlaşılıyor. Yunanistan ABD ile olan birlikteliğinden istifade edip NATO aracılığıyla kendilerince Türkiye'ye mesaj vermek istiyorlar" şeklinde konuştu.