İzmir'de esnaf isyan etti! Kapalı dükkana kabarık su faturası



VATANDAŞLARDAN İSYAN PAYLAŞIMLARI

İZSU'NUN gönderdiği kabarık su faturaları sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, İZSU'nun pandemi döneminde bir çoğu kapalı olan ya da normalden daha az iş yapan esnafa yansıttığı yüksek su faturalarına isyan etti. Hatta kimileri konutlara gönderilen su faturalarının da yüksekliğinden şikayet etti.

MAKO1907: "İzsu sağolsun, acıması yok! 2 aydır kapalı restoranta ve 8.17 TL kullanıma 185 TL'lik fatura (176 TL atık su toplama bedeli)"

ALPEREN: "Müdürünüzün 1 aylık maaş bordosunu bize fatura olarak mı gönderdiniz?"

ENE YASİN..56: "Yaw he he. Külah yaptık anlat boş teneke nasıl ses çıkarıyorsa aynı ses senden çıkıyor. Konuştuğun başka. Sürekli sallıyorsun icraat yok izsu faturası ile esnafı kaç defa soyuyorsun.

Dükkana gelen 50 TL'lik fatura 265 TL.

Eve gelen 35 TL'lik tüketim 110 TL. Sen ne anlatıyorsun."

Yeni Asır