ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Şubat ALES sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? Puan hesaplama...
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl yapılması beklenen 2020 ALES/2 sınavı, pandemi nedeniyle 21 Şubat'a ertelenmişti. Binlerde adayın katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Şubat ALES sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
ALES sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ALES/2 21 Şubat'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Şubat ALES sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, ertelenen ve 21 Şubat'ta gerçekleştirilen 2020 ALES/2 sınavının sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tarih açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Soru ve cevapların da yayımlanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak soru ve cevapların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Daha önceki sınavlarda soru ve cevapların sınav tamamlandıktan 1 hafta içerisinde yayımlanmıştı.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları tablodaki gibi olacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.