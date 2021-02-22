ALES sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ALES/2 21 Şubat'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Şubat ALES sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ertelenen ve 21 Şubat'ta gerçekleştirilen 2020 ALES/2 sınavının sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tarih açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.