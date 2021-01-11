11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tunç Soyer’den skandal! İskeleye bakın kimin adını verdi

Tunç Soyer’den skandal! İskeleye bakın kimin adını verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı , kentteki yüzer iskeleye Savaşı sırasında Türk yurdunu işgal etmek isteyen Fransız ve İngilizlerin kullandığı savaş gemisi olması amacıyla da önem taşıyan Yunan Kralı Agememnon adını verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
ABONE OL
Tunç Soyer’den skandal! İskeleye bakın kimin adını verdi

geçtiğimiz aylarda Pasaporttaki vapur iskelesini tadilat gerekçesiyle kapattı. Yerine de seferlerin aksamaması için mendirek içine yüzer iskele koydu. İsmini ise Yunan Kralı Agamemnon koydu. Bu durum İzmirlileri öfkelendirdi.

Agamemnon ismi ayrıca Savaşı sırasında Türk yurdunu işgal etmek isteyen Fransız ve İngilizlerin kullandığı savaş gemisi olması amacıyla da önem taşıyor. tarafından idare edilen Agamemnon Çanakkale'de Mehmetçik'in üzerine adeta yağmur gibi top mermisi gönderirken yüzbinlerce vatan evladının şehit olmasına neden oldu. Bu zırhı ayrıca 'un işgalinde de İstanbul'a demirlemiş ve daha sonra da da bu zırhlıda imzalandı. Bugün sınırları içerisinde yer alan adasının 'nda demirli olan Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanan anlaşma ile fiilen sona erdiği.

'in Türk tarihi açısından hafızasında bu denli bir olaya tanıklık eden ismi 'de bir iskeleye vermesi tepki çekerken tarafından 'nde yapılan tüm tatbikatlara da Agamemnon adı veriliyor.

Eğitimcilerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e karşı 'daimi iş' eylemi EĞİTİMCİLERDEN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'E KARŞI 'DAİMİ İŞ' EYLEMİ
CHP'li Tunç Soyer'den büyük skandal! Kış günü hepsini sokağa attı CHP'Lİ TUNÇ SOYER'DEN BÜYÜK SKANDAL! KIŞ GÜNÜ HEPSİNİ SOKAĞA ATTI
Tunç Soyer'in yaptığı kıyak ataması Sayıştay raporunda ortaya çıktı! TUNÇ SOYER'İN YAPTIĞI KIYAK ATAMASI SAYIŞTAY RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den Cumhuriyet kılıflı vurgun! 254 bin liralık oyun alıyor CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI TUNÇ SOYER'DEN CUMHURİYET KILIFLI VURGUN! 254 BİN LİRALIK OYUN ALIYOR
Tunç Soyer’in danışmanı Ali Kıvanç Ege liseli Serkan Polat Kesici'yi ezdi TUNÇ SOYER’İN DANIŞMANI ALİ KIVANÇ EGE LİSELİ SERKAN POLAT KESİCİ'Yİ EZDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA