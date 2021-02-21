Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte PKK'nın sivil katliamları
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video da paylaştı.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı.
"Bu video, terör örgütü elebaşına özgürlük sloganları atan, PKK'nın siyasi uzantılarını görmezden gelen, hain terör örgütünün adını anmayan, vicdanı kurumuş terör destekçilerini rahatsız edebilir." uyarısının yer aldığı videoda, katledilen sivillerin fotoğrafları yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmanın da aktarıldığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye'de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.