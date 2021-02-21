21 Şubat 2021, Pazar
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Son dakika: Başkan Erdoğan Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan , 'ne ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan'ı, Belediye Başkanı ve Grup Başkanvekili ve diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.

Başkan Erdoğan Esenler Belediyesini ziyaret etti BAŞKAN ERDOĞAN ESENLER BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Başkan Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Son dakika: Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için cenaze töreni! Başkan Erdoğan da törene katıldı SON DAKİKA: HADİS ALİMİ MUHAMMED EMİN SARAÇ İÇİN CENAZE TÖRENİ! BAŞKAN ERDOĞAN DA TÖRENE KATILDI

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