Son dakika: Başkan Erdoğan Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.
GÜNDEM AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.
Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.