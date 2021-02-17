PKK yine sivillere saldırdı! 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı. Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.