Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte PKK'nın sivil katliamları

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video da paylaştı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video da paylaştı.