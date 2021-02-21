- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte PKK'nın sivil katliamları
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video da paylaştı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video da paylaştı.