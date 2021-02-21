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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte PKK'nın sivil katliamları

AA
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Giriş: 21.02.2021 16:59
Güncelleme:21.02.2021 17:10
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video da paylaştı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Altun, PKK'nın sivil katliamlarını gözler önüne seren bir video da paylaştı.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte PKKnın sivil katliamları SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN PAYLAŞTI! İŞTE PKK'NIN SİVİL KATLİAMLARI
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