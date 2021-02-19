Kızı PKK tarafından kaçırılan anne konuştu! "İnsanlar hala PKK’nın gerçek yüzünü görmüyor"

Almanya’da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Maide hanımın eylemi bir yıldır sürüyor. Acılı anne Gara katliamıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunanlara seslendi ve "PKK’ya ne kadar sempati duyarlarsa acımız o kadar büyük olacak. İnsanlar hala PKK’nın gerçek yüzünü görmüyor" dedi.

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