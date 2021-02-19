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Kızı PKK tarafından kaçırılan anne konuştu! "İnsanlar hala PKK’nın gerçek yüzünü görmüyor"

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 01:32
Güncelleme:19.02.2021 01:38
Almanya’da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Maide hanımın eylemi bir yıldır sürüyor. Acılı anne Gara katliamıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunanlara seslendi ve "PKK’ya ne kadar sempati duyarlarsa acımız o kadar büyük olacak. İnsanlar hala PKK’nın gerçek yüzünü görmüyor" dedi.
Memleket Meselesi | Gara operasyonu ve sonrası neler yaşandı? Gara harekâtı nasıl gerçekleşti? MEMLEKET MESELESİ | GARA OPERASYONU VE SONRASI NELER YAŞANDI? GARA HAREKÂTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Gara şehitlerimizin canını kurtarmak için her seçenek değerlendirilmiştir AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: GARA ŞEHİTLERİMİZİN CANINI KURTARMAK İÇİN HER SEÇENEK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR

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