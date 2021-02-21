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"PKK ile ilişkimiz yok" dediler! HDP'li isimlerin Kandil'deki fotoğrafları ortaya çıktı

Sırtını terör örgütü PKK'ya dayayarak 'te Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'de Eş Genel Başkan 'ın "PKK ile irtibat ve ilişkimiz yok" sözleri büyük tepki topladı. Buldan'ın geçmiş yıllarda eli kanlı terör örgütünün sözde liderlerinden Cemil Bayık ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Sadece Buldan değil HDP'li birçok ismin PKK ile HDP ilişkisini gözler önüne seren fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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PKK ile ilişkimiz yok dediler! HDP'li isimlerin Kandil'deki fotoğrafları ortaya çıktı

İçişleri Bakanı 'nun A Haber canlı yayınında 'ya giden HDP'li milletvekili açıklamasının hemen ardından HDP'li Dirayet Dilan Taşdemirhakkında soruşturma açıldı.

13 masum vatandaşımızın Gara bölgesinde teröristler tarafından acımasızca katledilmesinin ardından gözler Kandil'in 'teki sözcüsü HDP'ye çevrildi. Şehit haberleri sonrasında HDP'nin "PKK ile ilgimiz yok" açıklamasına ise vatandaşlar büyük tepki gösterdi. "PKK ile ilişkimiz yok" diyen HDP'li isimlerin geçmiş yıllarda Kandil'de boy boy pozlar verdiği ortaya çıktı.

Gara'ya giden ve 13 masum vatandaşımızın orada tutulduğunu bilen HDP'li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklayan Süleyman Soylu bu konuda Devletin bütün gelişmelerden haberdar olduğunu belirtti.

PERVİN BULDAN: "PKK İLE İLGİMİZ YOK!"

Öte yandan Şehit haberlerinin ardından PKK ile olan ilişkisi nedeniyle kamuoyunda köşeye sıkışan HDP eşbaşkanı katıldığı bir televizyon programında terör örgütü ile hiçbir ilişkilerin olmadığını iddia etti. PKK ile irtibatlarını söz konusu dahi olmadığını söyleyen Pervin Buldan'ın PKK elebaşları ile olan fotoğrafları sosyal medya kullanıcıları tarafından da yayınlanarak tepki gösterildi. Buldan'ın milletin aklıyla alay edercesine yaptığı açıklamalar kısa süre içerisinde yoğun tepki ile karşılaştı.

İŞTE PKK-HDP İLİŞKİSİNİN TERİHE GEÇEN BELGELERİ

Pervin Buldan'ın "HDP ile PKK'nın ilgisi yok" açıklamaları toplumda bir karşılık bulmazken arşivlerden çıkan PKK-HDP yöneticilerinin birlikte çektirdiği kareler, Kandil'e olan ziyaretleri PKK-HDP ilişkisini tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

: eski Genel Başkanı. 'ın ağabeyi.

İşte Kandil'e defalarca giden HDP'lilerin terör örgütü elebaşları ile çektirdiği fotoğraflar;

KİMLER GİTMEDİ Kİ...

Selahattin Demirtaş Nurettin Demirtaş Pervin Buldan gibi birçok HDP'nin Kandil'e farklı zamanlarda yaptığı ziyaretler bu karelerle tarihe geçti.

BİR AYAKLARI KANDİL'DE BİR AYAKLARI MECLİS'TE!

Söz konusu HDP'lilerin PKK elebaşları ile olan ziyaret ve irtibatları bir defa değil. Farklı zamanlarda çekilmiş onlarca fotoğrafla sabit olan HDP PKK ilişkisi HDP'nin adeta bir TBMM'de bir Kandil'de olduğunu ortaya koydu.

PERVİN BULDAN'IN KANDİL'DEN BİR FOTOĞRAFI DAHA

HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan milletin gözünün içine baka baka "PKK ile ilişki ya da irtibatımız söz konusu bile değil" dedi... İşte Buldan'ın PKK ile ilişkisinin belgesi.

HDP YÖNETİCİLERİNİN KANDİL'DEKİ MUTLU GÜNLERİNDEN!..

HDP eski eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan örgütün eli kanlı elebaşları ile birlikte gülümseyerek çektirdikleri fotoğraf.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN KANDİL AŞKI!

HDP'li Sırrı Süreyya Önder de defalarca Kandil'e terör örgütü elebaşları ile görüşmeye giden ve burada binlerce masumun katilleriyle bol bol fotoğraf çektiren isimlerden oldu.

HDP'Lİ HÜDA KAYA!

HDP milletvekili Hüda Kaya'nın Kandil başta olmak üzere birçok farklı yerde birçok farklı PKK'lı terörist ile birlikte çektirdiği fotoğraflar mevcut.

HDP'NİN ESKİ SÖZCÜSÜ İDRİS BALUKEN

HDP eski milletvekili ve parti sözcüsü İdris Baluken de Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş ile birlikte Kandil Dağına giden isimlerdendi. Baluken'in doğal ortamda, PKK inlerinin önünde ve birlikte görüşmeler yaptıkları masalarda çok sayıda örgüt elebaşı ile görüntüleri bulunuyor.

APO'NUN PRENSİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ!

HDP Abdullah Öcalan'ın 20 yılını verdiği bir projedir diyen Selahattin Demirtaş bugün tutuklu olsa da siyasi parti genel başkanı iken Kandil'in yolunu en çok aşındıran isim olmuştu. Demirtaş'ın boy boy Kandil fotoğrafları internette mevcut.

HDP'li Hüda Kaya'nın PKK'lı teröristlerle bir fotoğrafı daha...

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