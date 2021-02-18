PKK yerle bir edilen Gara'yı üs olarak kullanıyordu! İşte operasyonda saat saat yaşananlar!

DRONE EĞİTİM MERKEZİ

Gara bölgesindeki Deştakafya bölgesinde Türkiye'ye yollanan teröristlere sabotaj eğitimleri veriliyor. Bölgede 'Bergare' diye adlandırılan bölgede teröristlere drone ve maket uçak dersi veriliyor. Terör örgütünün sözde özel kuvvet birimleri de tarafından verilen derslere, zaman zaman yabancı uzmanlar (ABD askerleri) de katılıyor. Ayrıca TSK'nın İHA ve SİHA'larına karşı korunma/saldırı yöntemleri ile ilgili de bilgilendirme yapılıyor.

TOPLANTILAR BURADA YAPILIYORDU

Gara kampı örgüt elebaşlarının zaman zaman toplantı yaptığı merkezlerden birisiydi. Yakalanan teröristlerin ifadelerine göre aralarında Murat Karayılan'ın da olduğu örgüt elebaşları, bölgede toplantılar düzenliyordu. Örgütün sözde gençlik yapılanmasına (DGH) üye teröristler bölgeye gelip talimatlarını alarak sözde sorumluluk alanlarına geri dönüyordu.

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