Bugüne kadar girilmeyen bu bölgede teröristler, her an gelebilirler diye korksalar da kendilerini nispeten rahat ve emniyette hissetmekteydiler.

Bu bölgeyi zaten takip ediyorduk. Son beş ayda özellikle bu bölgeye yoğunlaştık.

Bu operasyon kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edilmiştir. Bu kritik ve önemli operasyon, nicelikten çok nitelik olarak diğer operasyonlardan farklılık göstermektedir. [Bu mesafe, 135 km. olsa da fark etmeyecektir.] Yani diğer operasyonlardan farklı olarak, karadan herhangi bir destek ve irtibat olmadan icra edilmiştir. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş bir hazırlık süreci yaşandı.

Bu çerçevede; operasyon yapılacak arazi ile ilgili ayrıntılı harita çalışması yapılmıştır. Kuvvet ihtiyaçları belirlenmiş, hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar icra edilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekât öncesinde; hedefler özenle seçilmiş, harekâtın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.

Öncesinde Kara ve Hava Kuvvetleri, Kara Havacılık unsurları ile Özel Kuvvetler arasında ayrıntılı planlama ve koordinasyonlar da gerçekleştirilmiştir.

Bilahare yapılan bu çalışmalar harekât emrine dönüştürülmüş ve 10 Şubat 02:55'te de uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda; Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile İHA/SİHA'ların desteğinde harekât başlamıştır. Planlanan 50'den fazla hedeften 48'i vuruldu. Diğer hedefler güvenlik nedeniyle iptal edildi.

Hedeflerin vurulmasını müteakip 05:45'te hava hücum harekâtıyla; yani helikopterler ile özel kuvvet unsurları hedef bölgelerine indirilmeye başlandı ve böylece bölgeye giriş ve çıkışı önlemek için uygun arazi kesimleri kontrol altına alındı.

İlk temasta 2 şehit ve bir yaralımız oldu. Daha sonra yaralanan bu kahraman personelimiz de şehit oldu. Harekâtın tamamında 3 şehit ve 3 yaralımız mevcut olup; yaralılarımız hastanede tedavi altındadır ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralılarımızdan biri dün taburcu olmuştur.

Birçok mağaranın bulunduğu bölgede ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmış ve mağara girişlerinin demir kapılarla tahkim edildiği tespit edilmiştir. Gerekli keşif ve araştırmayı müteakip mağaranın diğer iki kapısı da bulundu. Güvenlik tedbirleri alınarak kapılar tahrip edildi. Bu esnada içeriden ateş ediliyor; el bombası atılıyordu. Bunlara ateşle karşılık verildi, el bombaları atıldı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Bu uygulamalar sırasında; teröristlere teslim olmaları yönünde sürekli çağrıda bulunuldu. Daha sonra mağara içerisinde ilerleme sırasında çok dar geçitlerin ve ilave demir parmaklıkların olduğu görüldü.

Uzun süren bu çalışmalar sonunda akşam saatlerine doğru, birinci terörist (Şervan KORKMAZ (K) / Osman ACER) "ateş etmeyin, teslim olmak istiyorum" diye dışarı çıktı ve teslim alındı.

Teslim alınan birinci terörist tarafından, İçeride 7 terörist ve alıkonulan 12'si Türk vatandaşı, 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, − Alıkonulan 13 kişinin sözde Mağara sorumlusu Sorej (K) tarafından Hava Hücum Harekâtının başlangıcında; başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildiği ifade edildi.

Özel Kuvvet personelinin anonslarına ilaveten birinci teröristin de "bana iyi davranıyorlar, korkmayın, gelin teslim olun" çağrılarına rağmen diğer teröristlerden teslim olan olmadı.

Ertesi gün sabah saatlerinde ikinci bir terörist, mağaradan çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandı. İkinci terörist (Merkaz BOTAN (K) / Doğan GEÇGEL) de ifadesinde; alıkonulan 13 kişinin Sorej (K) tarafından başlarından vurularak şehit edildiğini söyledi.