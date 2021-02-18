18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den engellilerin yüzünü protez tedavisiyle güldürüyor

Türkiye'den engellilerin yüzünü protez tedavisiyle güldürüyor

'nin bölgesindeki bölge halkına desteği devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın saldırılarında sakatlanan vatandaşlara Türkiye'den protez desteği verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
ABONE OL
Türkiye'den engellilerin yüzünü protez tedavisiyle güldürüyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde mağdur olan engelli vatandaşların protez ihtiyacı karşılanıyor. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan bölgelerde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütülen maddi ve manevi destek hizmetleri sürüyor.

Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, daha önce kol ve bacak protezleri takılan engellileri ziyaret edip, onların sevinçlerine ortak oldu.

Yıllar sonra kimseye ihtiyaç duymadan yürüme imkanına yeniden kavuşan engelliler, Vali Erin ve diğer yetkililer başta olmak üzere Türkiye'ye teşekkür etti.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan 18 engelliye protez hediye edildiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA