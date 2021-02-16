Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlatacak
Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gara operasyonu ile ilgili genel görüşme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacak. Bakanlar Soylu ve Akar, Meclis'teki Gara bilgilendirmesi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. İki bakan saat 14.00'te de İyi Parti Genel Merkezi'nde, Meral Akşener'i ziyaret edecek. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında " Meclis'e soruşturma önergesi verilecek, bu işin gerçeğini açıklayacağız. Terör örgütleriyle ve uzantılarıyla hiçbir mesafe koyamayanlar hepiniz 13 masum insanın infazından sorumlusunuz." deiyerek sert çıkmıştı.
Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündemine geliyor.
Hükumet, Gara Operasyonu'nun ayrıntılarını Meclis kürsüsünden anlatacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'i bilgilendirecek.
ANKARA'NIN TAVRINI DA MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DİLE GETİRECEKLER
Bakanlar, Ankara'nın tavrını da Meclis kürsüsünden dile getirecek. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaşılacak. Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek.
YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF DE GÖRÜŞÜLECEK
Genel Kurul'da ayrıca uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili iyileştirme içeren Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili teklif görüşülecek.
İLK ZİYARET CHP'YE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,, PKK'nın Gara'daki katliamı konusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i bilgilendirecek. İlk ziyaret saat 12.00'de CHP'ye yapılacak.
Bakanlar Soylu ve Akar, saat 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde, Meral Akşener'i ziyaret edecek.
48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.
PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN: İŞİN ASLINI ANLATACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı, Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantıyla hitap etti. Konuşmasında Gara'daki PKK katliamına değinen Başkan Erdoğan, Meclis'e soruşturma önergesi verileceğini belirterek "Bu işin gerçeğini anlatacağız" dedi.
Erdoğan, terör örgütüne destek verenlere "Hepiniz 13 masum insanın infazından sorumlusunuz " derken ABD'nin yeni başkanı Biden'a "Bunları iyi tanı" diye seslendi.