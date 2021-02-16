



ANKARA'NIN TAVRINI DA MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DİLE GETİRECEKLER

Bakanlar, Ankara'nın tavrını da Meclis kürsüsünden dile getirecek. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaşılacak. Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek.