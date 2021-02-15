Son dakika: Gara kahramanlarına veda! Şehit annesinin sözleri yürek dağladı: Sen kalk da ben yatayım
Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 şehidimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit düşen Adıyamanlı Aydın Köse’nin cenazesi, memleketinde defin edildi. Şehidin cenazesinde Kürtçe feryatlar yükseldi. Kahramanmaraş’ta kendi düğününe giderken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Şehidin eşi Emine Sarı, "Bekle dedin bekledim" diyerek yürekleri dağladı. Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahvecinin annesi Ayşe Güler, oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılarak oğlunun adını haykıran acılı anne, “Sen kalk da ben yatayım oğlum, Mevlüt’üm. Seni böyle görmeyeydim” diye sayıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Er Süleyman Sungur, Malatyalı Astsubay Semih Özbey ve Adıyamanlı Aydın Köse için memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZEDE KÜRTÇE FERYATLAR YÜKSELDİ
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse (34) Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi.
Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi önce ki gün yapılan şehidin cenazesi Kahta ilçe merkezindeki baba ocağına getirildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi Morguna konuldu. Cenaze morgdan alınarak önce baba ocağına ardından Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Camii'ne tören için getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve protokol üyeleri katıldı.
Törende cenazeye katılanlar terör örgütü PKK'ya tepki gösteren sloganlar atarken, şehidin yakınlarından ise Kürtçe feryatlar yükseldi.
Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.
Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan Aydın Köse'nin bekar olduğu öğrenildi.
MARDİN ŞEHİDİNİN BABA EVİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden olan polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki baba evine şehit ateşi düştü.
24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan şehit polis memuru Vedat Kaya'nın, annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı. Kaya çiftine acı haber kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde verildi.
ŞEHİTLER ALTINTAŞ VE KABAKLI'NIN NAAŞLARI MEMLEKETLERİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ
Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın naaşları, memleketleri Gaziantep'e getirildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemleri tamamlanan Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılandı. Gaziantep Havalimanındaki karşılama törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile diğer ilgililer katıldı.
Şehitlerin yarın ikindi namazına müteakip son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.
GARA ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞUN EŞİNİN FERYADI: BEKLE DEDİN BEKLEDİM
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Ulu Camiinde öğle namazının ardından tören düzenlendi.
Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin yakınları katıldı.
Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağıtlar yakarken, Malatya'da vatani görevini yapan kardeşi Ramazan Sarı ise askeri üniformasıyla törene katıldı.
Şehidin eşi Emine Sarı ise, kocasının üniforması ve kepini giyerek törene katıldı. Tabuta ağlayarak sarılan şehidin eşi, "Bekle dedin, bekledim" diye feryat etti. Helalliğin alınmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Namazın ardından askerlerin omuzlarına alınan şehidin naaşı son yolculuğuna uğurladı. Şehit Hüseyin Sarı'nın naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.
ERZURUMLU ŞEHİDİ BİNLER UĞURLADI
Van'da vatani görevini yapan er Sedat Sorgun, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldı. 10 Şubat'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaştan biri olan er Sedat Sorgun Narmanlı Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı, Tayyip Sabri Erdil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı sırasında bir vatandaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenge tepki gösterdi. "Bunlar PKK'ya yardım yapanlar utanmadan çelenk mi gönderiyorlar" diye tepki gösteren vatandaşı polis ekipleri ve çevredekiler zorlukla sakinleştirdi.
"ŞEHİDİN YAKINLARI DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK VERMİŞTİ"
Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret edip, ardından akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken 2015'te Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırılan Sedat Sorgun'un yengesi ve komşuları Erzurum'da yapılan "Diyarbakır'daki annelere destek" mitingine katılmıştı.
Erzurum'daki açıklamada konuşan Sedat Sorgun'un yengesi Elvan Çoban, Diyarbakır'daki annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Sedat 2015 yılında PKK tarafından kaçırıldı. 5 yıldır haber alamıyoruz. Evladımız geri verilsin bu PKK'ya devletimiz son versin. Diyarbakır'daki ailelere destek veriyorum. Ben asla Kürt - Türk ayrımı yapmıyorum onlar benim kardeşlerim. Hiçbir anne ağlamasın hiçbir evlat şehit olmasın. Sedat'ın 5 yıl içerisinde sadece iki kere PKK videosunu yayımladı başka da haber alamadık" şeklinde konuşmuştu.
Erzurum'da düzenlenen "Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek" mitingine katılan yengesi ve komşuları Sorgun'un geri verilmesini istemişti.
Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sorgun, baba Nihat Sorgun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.
ŞEHİDİN ANNESİ YÜREK DAĞLADI: SEN KALK DA BEN YATAYIM OĞLUM
Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 2016 yılında kaçırılarak şehit edilen, aralarında polis ve askerin de bulunduğu 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Reşadiye Camii'nde gerçekleşti.
Cenaze namazını İl Müftüsü Bekir Gerek kıldırdı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, milletvekilleri belediye başkanları katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi inzibatlar eşliğinde askeri top arabasına taşındı. Geçit töreninin ardından Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin cenazesi defnedilmek üzere Kanlıpınar Şehitliğine götürüldü.
Törende hazır bulunan şehit annesi Ayşe Güler, oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılarak oğlunun adını haykıran acılı anne, "Sen kalk da ben yatayım oğlum, Mevlüt'üm. Seni böyle görmeyeydim" diye sayıkladı.
Ayrıca Şehit Babası Alişan Kahveci de taziyeleri kabul ederken, oğlunun tabutuna bakarak sessizce ağlaması yürekleri dağdı.
POLİS MEMURU MERSİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da karayoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.
CENAZEYE BAKAN SOYLU DA KATILDI
Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törende Bakan Soylu, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Burcu Yabalak'a başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Acılıyı aileyi yakınları teskin etmeye çalışırken, şehidin kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı.
Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memurunun cenazesi, Bakan Soylu ve katılanların omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Şehidin cenazesi, daha sonra Bozyazı Tekeli Merkez Mezarlığında defnedildi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.
ŞEHİT MUHAMMET SALİH KANCA SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca (38), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.
Şehidin cenazesi, buradan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneye, ardından helallik alınmak üzere baba evine getirildi.
Daha sonra Büyük Cami avlusuna taşınan şehidin tabutunun üzerine Fenerbahçe forması koyuldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, cami avlusunda aileye başsağlığı dileklerini iletti.
İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Kanca'nın cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Şehit Kanca, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.