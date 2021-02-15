Son dakika: Gara kahramanlarına veda! Şehit annesinin sözleri yürek dağladı: Sen kalk da ben yatayım

Erzurum'daki açıklamada konuşan Sedat Sorgun'un yengesi Elvan Çoban, Diyarbakır'daki annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Sedat 2015 yılında PKK tarafından kaçırıldı. 5 yıldır haber alamıyoruz. Evladımız geri verilsin bu PKK'ya devletimiz son versin. Diyarbakır'daki ailelere destek veriyorum. Ben asla Kürt - Türk ayrımı yapmıyorum onlar benim kardeşlerim. Hiçbir anne ağlamasın hiçbir evlat şehit olmasın. Sedat'ın 5 yıl içerisinde sadece iki kere PKK videosunu yayımladı başka da haber alamadık" şeklinde konuşmuştu.



Erzurum'da düzenlenen "Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek" mitingine katılan yengesi ve komşuları Sorgun'un geri verilmesini istemişti.

Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sorgun, baba Nihat Sorgun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.