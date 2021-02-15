Bakan Pakdemirli'den Gara tepkisi: İnlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız

Son dakika haberine göre... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

GARA'DA NE OLDU?

Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargâhları ve mağaraların imha edilmesi operasyonun başlıca nedenleri arasındaydı.

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit edildi. Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 53 terörist etkisi hale getirildi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

75 kilometre genişliğinde, 25 kilometre derinliğinde, sınır ötesindeki icra edilen harekatların en büyük bölgelerinden birisi oldu. Bu geniş bölgenin abluka altına alınarak teröristlerin inlerine girilmesi hedeflendi.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmesinin ardından, Haftanin'de, Hakurk ve diğer bölgelerden kaçan teröristler Gara'ya doğru yerleşti.

Burada emniyette olduğunu düşünen terör örgütü PKK/YPG'ye 'pençe' darbesi vuruldu. İstihbaratlar neticesinde örgütün bölgedeki mağarada sivilleri saklayarak kaçırmaya çalıştığı bilgisine de ulaşıldı.

41 UÇAK GARA'YA HAVALANDI

Uzun bir hazırlık ve planlama sürecinin ardından model araziler ve tesisler yapılaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yoğun bir çalışma sürecine girdi.

10 Şubat 02.55'te 41 uçak Irak'ın kuzeyi Gara'ya havalandı. İhbar kontrol uçağı, tanker uçağı ve SİHA'lar da operasyonun parçası oldu. Aynı zamanda karadan da Mehmetçik bölgeye doğru yola çıktı.

Operasyonun kilit noktalarından birisi olan, istihbarat bilgisi üzerine mağaraya ulaşan Mehmetçik karadan oraya girmeye çalıştı. Bu mağarada yıllar önce terör örgütünün sivilleri kaçırdığı ve alıkoyduğu istihbaratına ulaşıldı.

3 GİRİŞ, 9 ODA VE 7 DEMİR KAPILI MAĞARA

Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluşması. Zikzakların olduğu belirlenen mağada bazı noktaların 1 metre 20 santimetre olduğu, insanların sadece sürünerek gidebildiği bir yapıda.

Operasyonun 3. gününde kaçmaya çalışan terörist TSK tarafından yakalandı. 4. gün bir terörist daha yakalandı. Yakalanan bu teröristlerden mağara içerisinde 8 teröristin daha olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu mağara 13 vatandaşımızın şehit edildiği öğrenildi.