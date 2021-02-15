15 Şubat 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA | Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Son dakika haberi... 'de polisin terör örgütü ve üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021
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SON DAKİKA | Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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