SON DAKİKA | Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... Kayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ ve PKK üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.