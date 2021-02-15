SON DAKİKA | Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.