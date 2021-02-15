Çok sayıda ilde yüz yüze eğitim ertelendi! Valiliklerden açıklamalar üst üste geldi
Yurt genelinde yoğun kar yağışı eğitimi de etkiledi. Dünden bu yana bastıran kar yağışı sonrasında çok sayıda ilde yüz yüze eğitime geçiş tarihi ertelendi. Valiliklerden açıklamalar üst üste gelirken vatandaşlar hangi illerde yüz yüze eğitime geçişin ertelendiğini merak ediyor. İşte il il valiliklerden yapılan erteleme açıklamaları...
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda ilde yüz yüze eğitime geçiş tarihi noktasında erteleme kararı alındı. Yoğun kar yağışı sonrası Valiliklerden üst üste açıklamalar geldi.
GİRESUN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre 15 Şubat Pazartesi günü saat 23.30 civarında Giresun genelinde kar yağışı bekleniyor. Giresun Valiliği, bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar gereği, 16 Şubat 2021 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
BALIKESİR'DE BAZI İLÇELERE TATİL VERİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in haricindeki diğer ilçelerde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelenmesine karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, bu okullarda uzaktan eğitime bir gün daha devam edileceği kaydedildi.
SİNOP'TAN AÇIKLAMA VAR
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarılara göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2021/18 sayılı kararına istinaden, ilimiz genelinde resmi-özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı günü ve 17 Şubat Çarşamba günü 2 (iki) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir" denildi.
KASTAMONU'DA İKİ GÜN TATİL
Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.
İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
ZONGULDAK BUGÜN DE ERTELEDİ
"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokullar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süreyle ertelenmesine, bu süreç zarfında okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 gün ara verilmesine, bu süre zarfında merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
Zonguldak'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim bugün de ertelenmişti.
KARABÜK'TE 1 GÜN ERTELEME
Karabük'te, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 16 Şubat Salı il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Karabük'te, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim bugün de ertelenmişti.
SAKARYA'DA 2 GÜN UZAKTAN EĞİTİM
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kar yağışı sebebi ile 16-17 Şubat tarihlerinde de okulların uzaktan eğitime devam edeceğini duyurdu.
Korona virüs dolayısıyla 'uzaktan' devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 1 gün ara verilmişti. İl Milli Eğitim Müdür Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda olumsuz kış şartları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat tarihlerinde de uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.
İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Olumsuz kış şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına 2 gün ara vereceklerdir" ifadelerine yer verdi.