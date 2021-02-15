15 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Iğdır'da PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK'ya malzeme ve finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: Iğdır'da PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

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