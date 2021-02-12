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Son dakika: Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı! Tuğgeneral Serdar Atasoy'un apoletleri söküldü

Son dakika haberine göre Savcılıktaki ifadesinde, FETÖ elebaşı Gülen'in rütbesini taktığını itiraf eden eski İstihbarat Başkanı tuğgeneral , rütbesi sökülerek er statüsüne düşürüldü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı! Tuğgeneral Serdar Atasoy'un apoletleri söküldü

'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral 'un rütbesi söküldü.

Alınan bilgiye göre, piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından İstihbarat Başkanlığına atandı.

ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı.

'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı 'in taktığını itiraf etti.

Adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanının onayı ile rütbesi sökülerek, er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.

MAHREM İMAMLARLA ANKESÖRLÜ TELEFONDAN İRTİBAT KURDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ
Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını anlatan Atasoy, çok sayıda operasyonel hat kullandığını da itiraf etmişti.

Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı , ve 'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefonla irtibat sağladığını ayrıca mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonlarla görüştüklerini belirtmişti.

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