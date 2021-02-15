15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika: ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberine göre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." denildi. Öte yandan 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında ABD'ye sert eleştirilerde bulunan , ''İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız'' dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL
Son dakika: ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE SERT TEPKİ: BAL GİBİ DE PKK'NIN YANINDASINIZ
"Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın." diyen Erdoğan, şunlar kaydetti:
"İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, binlerce tır tank getirdiler, binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

Son dakika: Başkan Erdoğandan AK Parti İl Kongrelerinde flaş açıklamalar! ABDye çok sert çıktı: Bal gibi PKK’nın yanındasınız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İL KONGRELERİNDE FLAŞ AÇIKLAMALAR! ABD'YE ÇOK SERT ÇIKTI: BAL GİBİ PKK'NIN YANINDASINIZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Gara operasyonun yapıldığı gece neler olduğunu anlattı BAŞKAN ERDOĞAN GARA OPERASYONUN YAPILDIĞI GECE NELER OLDUĞUNU ANLATTI
Gara harekatı neden önemli? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haberde anlattı GARA HAREKATI NEDEN ÖNEMLİ? EMEKLİ TUĞGENERAL ÖZGÜR TÖR A HABER'DE ANLATTI
Bakan Pakdemirliden Gara tepkisi: İnlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN GARA TEPKİSİ: İNLERİNE GİRECEK VE ONLARA BUNUN HESABINI SORACAĞIZ
Son dakika: Gara kahramanlarına veda! Şehit eşinin sözleri yürek dağladı: Bekle dedin bekledim SON DAKİKA: GARA KAHRAMANLARINA VEDA! ŞEHİT EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI: BEKLE DEDİN BEKLEDİM
Yunanistan PKKya sahip çıktı! Gara operasyonlarını kınadı YUNANİSTAN PKK'YA SAHİP ÇIKTI! GARA OPERASYONLARINI KINADI
PKK’nın şah damarı Gara Dağına Kartal Pençesi! İnlerine girdik... PKK'NIN ŞAH DAMARI GARA DAĞI'NA KARTAL PENÇESİ! İNLERİNE GİRDİK...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA