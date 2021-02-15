İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK ile organik bağını bir türlü sonlandıramayan HDP'ye, Gara'daki alçak katliam sonrası sert tepki göstermişti. HDP, Altun'a tehdit içerikli bir açıklama ile karşılık verdi. Altun'un HDP'ye yanıtı ise çok sert oldu: Size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne...

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN HDP'YE ÇOK SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kendisini tehdit eden açıklamasına sert çıktı. Altun, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdi.

Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye'nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye'nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!

NE OLMUŞTU?

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıktan hedef alındı. HDP Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK'ya tek kelimelik bir tepki dahi gösterilmezken, Altun'a hakaret edildi, 'Hesap vereceksiniz' ifadeleri kullanıldı.