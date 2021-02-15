Son dakika: HDP'nin tehdidine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan net yanıt: Size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın sivilleri katletmesinin ardından terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP'ye tepki göstermişti. HDP, Altun'un sözlerine tehditle yanıt verdi. İletişim Başkanı Altun, HDP'nin tehdidine net cevap verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı "Tehditleriniz bize sadece güç verir. Size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK ile organik bağını bir türlü sonlandıramayan HDP'ye, Gara'daki alçak katliam sonrası sert tepki göstermişti. HDP, Altun'a tehdit içerikli bir açıklama ile karşılık verdi. Altun'un HDP'ye yanıtı ise çok sert oldu: Size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne...
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN HDP'YE ÇOK SERT TEPKİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kendisini tehdit eden açıklamasına sert çıktı. Altun, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdi.
Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye'nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye'nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!
NE OLMUŞTU?
HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıktan hedef alındı. HDP Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK'ya tek kelimelik bir tepki dahi gösterilmezken, Altun'a hakaret edildi, 'Hesap vereceksiniz' ifadeleri kullanıldı.