Almanya vermeyince Türkiye kendisi üretti! İHA'da tarihi adım

ALMANYA'DAN 'U' DÖNÜŞÜ



Konu ile ilgili Varank "Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya "biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız" teklifinde bulundu" dedi.