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Hassas vuruş kabiliyeti Hava Kuvvetleri'ne güç katacak! Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Son dakika haberi... Başkanı , Komutanlığına kanatlı güdüm kitlerinin (KGK) yeni teslimatlarının yapıldığını belirtti. Demir açıklamasında, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Hassas vuruş kabiliyeti Hava Kuvvetleri'ne güç katacak! Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

Hassas vuruş kabiliyeti Hava Kuvvetlerine güç katacak! Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı HASSAS VURUŞ KABİLİYETİ HAVA KUVVETLERİ'NE GÜÇ KATACAK! KANATLI GÜDÜM KİTLERİNİN YENİ TESLİMATLARI YAPILDI

Hava Kuvvetlerine güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.

Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.

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