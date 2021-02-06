Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.