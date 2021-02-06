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Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Son dakika haberi... adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. İşte 6 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 6 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 6 ŞUBAT 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT TABLOSU | TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

5 ŞUBAT

4 ŞUBAT

3 ŞUBAT

2 ŞUBAT

1 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

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