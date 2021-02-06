Antalya'da eşinin yanında tacize uğrayan kadın konuştu: Bir el kalçamı sıktı

Şüpheli F.K. ise tanımadığı bir kadının arka bel bölgesine sağ elinin dış kısmının çarptığını iddia etti. Polisteki ifadesinde F.K., "Bunun farkında olmadım. Olay esnasında kafam dalgındı. Elim çarptıktan hemen sonra olayın farkına vardım fakat özür dilemek için çok geçti" diye konuştu.

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