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Son dakika: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a soruşturma! Sokak çağrısı yapmıştı

Son dakika haberine göre , Milletvekili hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Ahmet Şık, provokasyonunu bahane ederek "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunmuştu.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a soruşturma! Sokak çağrısı yapmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada; "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI
Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Boğaziçi Üniversitesi protestolarını bahane ederek "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulundu.

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