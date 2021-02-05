YOLU TRAFİĞE KAPATAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kadıköy'de eylem yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahale etti. Gözaltına alınanların olduğu eylemde HDP'li vekiller trafiği kesti. Polisin ikna etmek istediği HDP'li vekiller trafiği açmayınca vatandaşlar HDP'lilere 'Sen nasıl vekilsin, bu ülkeyi rahat bırakın' diyerek tepki gösterdi. Onlar ise kameralara böyle yansıdı.

Kadıköy'de bir araya gelen HDP'li bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Polis, Kadıköy Kaymakamlığı'nın gösteri ve yürüyüşlere dair aldığı karar doğrultusunda HDP'lilere izin verilmedi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.