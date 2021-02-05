CHP'nin öğrenci dediği provokatörleri DHKP-C avukatları savundu

Ertesi gün "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan 108 şüpheliden 98'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 10 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti. 3 Şubat'ta ise savcılık, rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engelleyen 51 şüpheliden 30'unun tutuklanmasını, 12 şüpheli hakkında ev hapsi, 9 şüpheli hakkında adli kontrol olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Ancak Sulh Ceza Hakimliği "kişi hürriyetini yoksun kılma", "kamu malına zarar verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile suçlanan bu şüphelilerin tamamını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.