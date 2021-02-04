04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Boğaziçi'ndeki provokatörlere skandal destek: Onlar terörist değil, onları sevin

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Boğaziçi'ndeki provokatörlere skandal destek: Onlar terörist değil, onları sevin

'nde rektör ataması bahanesiyle başlatılan ve Gezi olaylarında olduğu gibi üniversiteli bile olmayanların provokasyon yaptığı göstericilere 'den destek geldi. Parti Meclis Grup Başkanvekili , protestocuların terörist olmadığını belirten Türkkan, "Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Boğaziçi'ndeki provokatörlere skandal destek: Onlar terörist değil, onları sevin

Grup Başkanvekili , 'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestolarına partisi adına destek verdi.

Başkan 'ın, "protestoculara terörist" nitelemesini eleştiren Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Boğaziçi üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak. Sayın Meral Akşener'in de dediği gibi..." ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULARA SESLENDİ
Buradan Boğaziçili gençlerimize sesleniyorum diyen İyi Parti'li Türkkan, "Demokratik tepkilerini ortaya koyarken, tuzaklara gelmemeli, haklıyken haksız duruma düşmemeli, farklı hesaplar peşinde olanlara karşı dikkatli olmalılar" şeklinde konuştu.

"SEVİN ONLARI"
Melih Bulu'nun bir makalede intihal yaptığı vurgusunda bulunan Türkkan, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların nedenini gölgelemeye çalışmayın. Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür. O rektör görevi iade etse, o gençlerin ve orada görev yapan öğretim üyelerinin bir sıkıntısı kalmayacak. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları" dedi.

TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU
'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.



Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu'nun evlatları bakın kim çıktı! Kimlikleri deşifre edildi KILIÇDAROĞLU'NUN "EVLATLARI" BAKIN KİM ÇIKTI! KİMLİKLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Boğaziçi provokasyonunun perde arkası ne? Okan Müderrisoğlu anlattı! İşte Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü! BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNUN PERDE ARKASI NE? OKAN MÜDERRİSOĞLU ANLATTI! İŞTE BOĞAZİÇİ OLAYLARI VE OYUNUN BÜYÜĞÜ!
Son dakika: Türkiye'den dünyaya Boğaziçi olayları tepkisi! Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA BOĞAZİÇİ OLAYLARI TEPKİSİ! TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYE KALKIŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR
Boğaziçi ateşiyle Türkiye'yi yakmak istediler! Vandallara millet 'dur' dedi BOĞAZİÇİ ATEŞİYLE TÜRKİYE'Yİ YAKMAK İSTEDİLER! VANDALLARA MİLLET 'DUR' DEDİ
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vandallığı yalan haberlerle tahrik eden YOL TV’nin iki ortağı Almanya’da! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ VANDALLIĞI YALAN HABERLERLE TAHRİK EDEN YOL TV’NİN İKİ ORTAĞI ALMANYA’DA!
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişiyle ilgili flaş gelişme SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ GÖSTERİLERDE GÖZALTINA ALINAN 30 KİŞİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Son dakika: Bahçeli'den Boğaziçi provokasyonuna ve Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Türkiye'nin böyle evlatları yoktur SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNA VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: TÜRKİYE'NİN BÖYLE EVLATLARI YOKTUR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA