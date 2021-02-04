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HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma!

'da, binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Selma Han'ın oğlu Onur (29), ikna girişimiyle terör örgütü 'nın barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evladına kavuşan ailesi sayısı, 23'e yükseldi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021
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HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma!

Muş'un Varto ilçesinden 18 Ağustos 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Selma Han, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Onur için evlat nöbetine katıldı. Annenin oturma eylemi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı duyuruda terör örgütü PKK'dan kaçarak, teslim olan 5 örgüt mensubundan 1'inin, Selma Han'ın oğlu Onur olduğunu duyurdu. Teslim olan Onur Han, güvenlik güçlerince sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturulacak.

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