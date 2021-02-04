Kılıçdaroğlu'nun "evlatları" bakın kim çıktı! Kimlikleri deşifre edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençlerimizi düşürmeyiz. Üniversiteler, ideolojik kavgaların arenası değil bilimin ve araştırmanın merkezleridir. Biz üniversitelerin bu yapısını tahkim etmek için son 19 yılda çok büyük yatırımlar yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

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